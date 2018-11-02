BAF resim sergisi 9 Kasım’a kadar sürecek

BRİTANYA Alevi Federasyonu (BAF) tarafından düzenlenen resim dersleri kulübüne katılan yetişkin öğrencilerin sergisi gerçekleşti. 

56 dakika önce
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BRİTANYA Alevi Federasyonu (BAF) tarafından düzenlenen resim dersleri kulübüne katılan yetişkin öğrencilerin sergisi gerçekleşti.

29 Ekim Pazartesi’den, 9 Kasım Cumartesi gününe kadar Milfied Theatre’de resim sergisi halka açık olacak.

Resim dersine katılan yetişkin öğrencilerin resim sergisi oldukça yoğun ilgi gördü. Resim dersine katılan öğrencilerin isimleri şöyle; Arzu Kaya, Mahire Genç, Mustafa Gelgec, Hüseyin Özbalcı, Serap Çolak, Sevim Howell, Ayşe Karaman, Funda Timucin, Dilek Aydın, Tülay Özarin, Nuran Altuncevahir ve Hüseyin Bektaş.

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