BAF resim sergisi 9 Kasım’a kadar sürecek
BRİTANYA Alevi Federasyonu (BAF) tarafından düzenlenen resim dersleri kulübüne katılan yetişkin öğrencilerin sergisi gerçekleşti.
BRİTANYA Alevi Federasyonu (BAF) tarafından düzenlenen resim dersleri kulübüne katılan yetişkin öğrencilerin sergisi gerçekleşti.
29 Ekim Pazartesi’den, 9 Kasım Cumartesi gününe kadar Milfied Theatre’de resim sergisi halka açık olacak.
Resim dersine katılan yetişkin öğrencilerin resim sergisi oldukça yoğun ilgi gördü. Resim dersine katılan öğrencilerin isimleri şöyle; Arzu Kaya, Mahire Genç, Mustafa Gelgec, Hüseyin Özbalcı, Serap Çolak, Sevim Howell, Ayşe Karaman, Funda Timucin, Dilek Aydın, Tülay Özarin, Nuran Altuncevahir ve Hüseyin Bektaş.