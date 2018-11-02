Nefesinizdeki mucizeyi bu eğitim ile keşfedin TÜM dünyada adını mucize nefes eğitimleri ile duyuran ve yoğun bir ilgi gören Nevşah Karamehmet, İngiltere’de eğitim vermek üzere başkent Londra’da olacak.

TÜM dünyada adını mucize nefes eğitimleri ile duyuran ve yoğun bir ilgi gören Nevşah Karamehmet, İngiltere’de eğitim vermek üzere başkent Londra’da olacak.

Mucize Kursu adı verilen workshop eğitimi, 10 Kasım 2018 tarihinde Londra’da düzenlenecek ve saat 10.00 ve 17.00 arasında gerçekleşecek.

“Doğal nefes, yeniden kazanılması gereken bir alışkanlık. İnsanlar nefeslerindeki problemi kendileri tespit edemedikleri ve kendileri düzeltemedikleri için mutlaka bir nefes koçu ile çalışmaları gerekir” diyen Nevşah “Aslına bakarsanız nefes koçu ile çalışmak da bir yere kadar yararlı. Bir kişi nefesini tamamen açmak ve kaybettiği doğal nefes alışkanlığını kazanmak istiyorsa bunu yapabildiği tek yer ‘Mucize Kursu’ diyebilirim” diye ekliyor.

Eğer sizde 10 Kasım 2018 tarihinde Daventry Street NW1 5 NX Marylebone London adresinde düzenlenecek mucize nefes eğitimlerine katılmak istiyorsanız +44 7415 192722 numaralı telefonu arayabilir veya nevsah.com adresinden online rezervasyon yaptırabilirsiniz.