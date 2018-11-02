İngiltere’den Cemal Kaşıkçı jesti
İngiltere'de Suudi Arabistan elçiliğinin bulunduğu sokağın adı Cemal Kaşıkçı olarak değiştirilecek.
İngiltere’de Suudi Arabistan elçiliğinin bulunduğu sokağın adı Cemal Kaşıkçı olarak değiştirilecek.
Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında önemli bir gelişme yaşandı.
İngiltere, Kaşıkçı’nın öldürülmesine Suudi konsolosluğuna atıfta bulunarak başkent Londra’daki Suudi Arabistan elçiliğinin bulunduğu sokağın adı Cemal Kaşıkçı olarak değiştirme kararı aldı.