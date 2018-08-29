Çukur dizisinin Vartolusu Londra’ya geliyor!

ŞİMDİYE kadar canlandırdığı tüm karakterler ile dikkatleri üstüne çeken ve “Çukur” dizisindeki “Vartolu” karakteri ile fenomene dönüşen başarılı oyuncu Erkan Kolçak Köstendil “12 Numaralı Adam” oyunuyla 21 Ekim’de Londra’da olacak.

Rol aldığı dizi, tiyatro ve sinema filmlerindeki başarılı performanslarının yanı sıra kendi yazıp yönettiği kısa filmlerle de ödülleri toplayan yetenekli oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, “12 Numaralı Adam” oyunuyla, 21 Ekim Pazar günü, The Shaw Theatre’de (110-110 Euston Road, NW1 2AJ Londra) sahne alacak).

Red Events tarafından düzenlenen tek kişilik tiyatro etkinliği oldukça ilgi görmekte. Erkan Kolçak Köstendil’in yazıp yönettiği, tek kişilik oyunu 12 Numaralı Adam Londra’da sevenleriyle buluşacak.

Bilet satış noktaları:

ADA Accountancy (Edmonton)

Mem windows (Enfield)

Quick 4 claims (Haringey)

Online bilet almak için: https://www.ticketmaster.co.uk/12-numarali-adam-london-21-10-2018/event/350054F9C1882B54

ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL KİMDİR?

1983 yılında Bursa’da doğdu. Bursa Atatürk Lisesi’nden mezun oldu. Lise yıllarında futbolculuk yaptı, Bursaspor’da oynadı. Futbol kariyerinden vazgeçerek tiyatroya yöneldi. Yükseköğrenimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde yaptı.

Tiyatro çalışmalarına Tuncay Özinel Tiyatrosu’nda başlayan oyuncu, AuT ve Karşı Cinsle Tanışma Sanatı isimli oyunlarda farklı karakterleri canlandırdı. Televizonda ilk defa, 2005 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin üçüncü sezonudaki “galerici” rolünü canlandırdı; sinemaya ise ilk defa Güz Sancısı (2008) filminde “nümayişçi” rolü ile başladı.

2009 yılında “Facebook dizisi” olarak bilinen Mukadderat adlı diziyi yazıp yönetti. Aynı yıl M.A.T adlı polisiye dizinde “Emre” karakterini canlandırdı. Senaryosunu yazıp yönettiği Vakit adlı kısa film, 2010 yılında gerçekleşen Sinepark 4. Kısa Film Festivali’nde, Eskişehir Kral Midas Kısa Film Festivali’nde, 47. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ödüller aldı.

2009-2010 yılları arasında Sakarya Fırat dizisinde canlandırdığı “Er Mahmut Karakum” karakteri ile tanınmaya başlayan sanatçı; ardından Torbacının Esrarı, Babalar ve Evlatlar, Merhamet ve One Night in İstanbul gibi yapımlarda yer aldı. Ulan İstanbul adlı dizideki “Karlos” karakteri ile ünü yayıldı.