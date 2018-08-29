Moody’s Türkiye’de 20 banka ve finans kuruluşunun notunu indirdi

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’deki 20 bankanın notunu indirdi.

2 saat önce
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Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’deki 20 bankanın notunu indirdi.

Bunun gerekçesi olarak Türk lirasındaki değer kaybı ve fonlama imkanlarının azalma ihtimali gösterildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Moody’s, “Notların azalmasının nedeni, yatırımcıların güveninin daha da azalmasıyla fonlamanın kısılması ihtimalinin artmasıdır” ifadelerini kullandı.

Moody’s’e göre bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda bankalar hükümetten veya Merkez Bankası’ndan desteğe ihtiyaç duyabilir.

TÜRKİYE’NİN NOTUNU DA DÜŞÜRMÜŞTÜ

Moody’s 17 Ağustos’ta da Türkiye’nin kredi notunu “Ba2″den “Ba3″e düşürmüş ve not görünümünü “durağan”dan “negatif”e çevirmişti. (BBCTÜRKÇE)

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