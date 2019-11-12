Yapay zekaya bağlı 143 yeni meslek geliyor

YAKIN gelecekte yapay zekaya bağlı olarak tespit edilen en az 143 yeni meslek ortaya çıkacağı belirtildi. Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı Dr. Şebnem Özdemir, “Trol yuvası tespit uzmanı, akıllı ev tasarım yöneticisi, insan-robot ekip yöneticisi gibi meslekler geleceğin meslekleri olacak” dedi.

Yapay zekanın hayatımızda çok eskiden beri var olan bir kavram olduğunu kaydeden İstinye Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğr. Üy. Dr. Şebnem Özdemir, “Bu kavramın meslekler üzerindeki etkisini de son dönemde çok şiddetli şekilde hissediyoruz. Bunun nedeni ise mesleklerde daha kolay ve daha odaklanılabilir noktaları ortaya çıkarması. Yapay zeka bizim veriyi işlemedeki önemli bir aracımız. Dolayısıyla gelecekte içinde veri olmayan bir meslek bulunmayacak. Bunun için yapay zeka ile dolaylı ya da doğrudan desteklenmeyecek bir mesleğin varlığını söylemek mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Geleceğin dünyasında robotların ve insanların takımlar şeklinde çalışmasının beklendiğini ifade eden Dr. Özdemir, “İnsanlar bugün şirket içi süreçlerde takım olmakta sıkıntı yaşarken, bir robotla takım olmayı nasıl organize edecek? Takım olma işinde lider ve takipçisi şeklinde ya da eş-ortaklık modeli vardır. Bir robotla ortak olduğunuzda lider mi olacaksınız, onun lider olmasına izin mi vereceksiniz ya da sizinle eş pozisyonda olmasına mı müsaade edeceksiniz? Bu kurgunun oturmasında da insan-robot ekip yöneticisi diyeceğimiz yeni bir meslek türü yardımcı olacak. Ve bu meslek grubunun da yapay zekadan bağımsız olabileceğini düşünmek mümkün değil” dedi.