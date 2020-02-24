Ünlü yönetmenin 23 yaşındaki kızı yetişkin film yıldızı oldu!
Dünyaca ünlü yönetmen Steven Spielberg’in evlatlık kızı 23 yaşındaki Mikaela, yetişkin film yıldızı oldu. Mikaela, babasının da kendisine destek verdiğini söyleyerek şoke etti.
Dünyaca ünlü yapımcı ve yönetmen Steven Spielberg’ün bebekken evlat edindiği Mikaela Spielberg yetişkin film yıldızı olduğunu açıkladı.
Ailesinin destek olduğunu iddia etti!
23 yaşındaki genç kız, The Sun’a verdiği röportajda ailesinin en büyük destekçisi olduğunu söyledi: “Güvenliğim onlar için her zaman bir numaralı öncelik oldu. Bunu yapma sebebim, vücudumu kazançlı bir şekilde onurlandırmak istemem” dedi.
‘Ruhumu tatmin etmeyecek işlerde çalışmaktan yoruldum’
Hafızalarımıza yer edinen ‘E.T’ filminin yönetmeni olan Spielberg’in her konuda kendisine destek olduğunu da belirten Mikaela “Hergün ruhumu tatmin etmeyecek şekilde çalışmaktan yoruldum. Bu tür işler yapmak kendimi iyi hissettiriyor. Böylelikle diğer insanları da tatmin etmiş gibi hissediyorum” diyerek ağızları açık bıraktı.
Sevgilisine söz verdi, kimseyle ilişkiye girmeyecek!
Mikaela, aldığı karar karşılığında sevgilisine de bir söz verdiğini ve kesinlikle kimseyle sevişmeyeceğini söyledi.
Verdiği demeçte prodüksiyonu kendinin yapacağını ve tek başına kamera karşısına geçeceğini belirtti.
Babası hala konuşmadı!
Bu arada, Mikaela her ne kadar babasının destek olduğunu söylese de, 73 yaşındaki yönetmen yorum yapmaktan çekiniyor. Kendisine yapılan röportaj tekliflerini reddeden Spielberg’ün konu hakkında yapacağı açıklama da merak ediliyor…