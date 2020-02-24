Ünlü yönetmenin 23 yaşındaki kızı yetişkin film yıldızı oldu!

‘Ruhumu tatmin etmeyecek işlerde çalışmaktan yoruldum’

Hafızalarımıza yer edinen ‘E.T’ filminin yönetmeni olan Spielberg’in her konuda kendisine destek olduğunu da belirten Mikaela “Hergün ruhumu tatmin etmeyecek şekilde çalışmaktan yoruldum. Bu tür işler yapmak kendimi iyi hissettiriyor. Böylelikle diğer insanları da tatmin etmiş gibi hissediyorum” diyerek ağızları açık bıraktı.