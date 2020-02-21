İngiliz basınında Mesut Özil ve Güzeli Amine Gülşe bebek heyecanı yaşıyor

İNGİLTERE Premier Lig ekibi Arsenal’de forma giyen Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe bebek heyecanı yaşıyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Özil’le 2019’un haziran ayında evlenen Gülşe ilk bebeğine hamile.

Amine Gülşe, geçtiğimiz günlerde eşinin 31’inci yaş gününü sosyal medya hesabında şu mesajla kutlamıştı: “Doğum günün kutlu olsun ömrüm. Nice mutlu senelere inşallah. Seni çok seviyorum, iyi ki varsın.

The Mirror haberine : ‘Karısının Amine Gülşe ilk çocuklarını doğum yapmak üzere olduğu için, Ozil dün gece Yunanistan’da Olympiacos’a karşı Arsenal futbol maçında oynamadı’