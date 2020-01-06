İngiliz şarkıcı Cheryl sperm donörü arıyor

Dünyaca ünlü popçu Liam Payne’ın eski eşi İngiliz şarkıcı Cheryl, yeniden çocuk sahibi olmak için sperm donürü aradığını söyledi.

One Direction grubunun eski üyesi Liam Payne ile yaşadığı bir dargın bir barışık ilişkiyle magazin gündeminden düşmeyen Cheryl, Times dergisine çarpıcı açıklamalar yaptı. 2 yıl evli kaldığı genç şarkıcı Liam Payne’denbir oğlu olan dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı, yeniden çocuk sahibi olmak istediğini söyledi.

2002 yılında katıldığı bir şarkı yarışmasıyla üne kavuşan, yakışıklı şarkıcıdan ayrıldıktan sonra adı birçok isimle anılan 36 yaşındaki güzel, sperm donörü aradığını belirtti.

Birden fazla çocuk istediğini her fırsatta dile getiren Cheryl, “Eğer zaman benim yanımda olsa ve hala 20’li yaşlarımda olsaydım başka seçenekleri düşünürdüm ya da doğru kişi için beklerdim ama böyle bir şey söz konusu değil” dedi. Donör için ülke dışından arayış içinde olduğunu ifade eden şarkıcı, “Newcastle’dan birinin çıkıp ‘Hey o benim çocuğum’ dediğini düşünebiliyor musunuz” şeklinde konuştu.

36 yaşındaki Cheryl ve 26 yaşındaki Payne, boşanma haberini sosyal medya hesaplarından ortak bir paylaşımla duyurmuşlardı. Diğer taraftan şarkıcı çiftin ayrılık haberi Cheryl’in yaş gününden bir gün sonra gelmesi dikkat çekmişti.