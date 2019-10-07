Megastar Tarkan, 10 yıl aradan sonra Londra’da konser verdi

Yaklaşık 5 bin kişi Eventim Apollo sahnesini doldurdu” sözleriyle 10 yıl sonra düzenlenen Megastar Tarkan konseri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Londra’da tam 10 yıl sonra gerçekleştirilen konser öncesinde uzun kuyruklar ve detaylı güvenlik aramalarından geçen Megastar’ı izlemeye gelen gurbetçiler, gece boyunca Tarkan’ın şarkılarıyla coştu. 20.30’da sahneye çıkan Tarkan, 2 saatlik performansının ardından, hızlıca özel aracına binerek otelinin yolunu tuttu.

Instagram’da yayınladığı video ile hayranlarına teşekkür eden Megastar, sahneden ise, “Bu buluşmaları 10 yılda bir değil, hep yapalım. Çok özlemişim sizleri” diyerek İngiltere’de yaşayan gurbetçilerle hasret giderdi.

Konser sonrası sosyal medya hesabından video paylaşan Tarkan, “Müthiş bir konserdi doyamadım size. Çok teşekkürler Londra” dedi.