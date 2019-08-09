Victoria’s Secret’in yeni modeli çok konuşulacak

BREZİLYALI model Valentina Sampaio, Victoria’s Secret’in ilk transseksüel modeli oldu. Markanın Secret Pink koleksiyonu için Instagram’da sahne arkası çekimleri paylaşan model Valentina Sampaio, “Hayal kurmaktan hiç vazgeçmedim” notu düştü.

Dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria’s Secret, transseksüel Brezilyalı model Valentina Sampaio ile çalışmaya başladı. Bir süre önce marka ile podyumda çalışmaya başlayan Sampaio, ilk kampanya yüzü de oldu.

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