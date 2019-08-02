Aleyna Tilki gerçek bir çobanla arkadaş olmak istiyor
Şarkıcı Aleyna Tilki, takipçileri arasında gerçek bir çobanın bulunup bulunmadığını sordu ve arkadaş olmak istediğini ekledi.
Tilki, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:
“Burada çoban olan ama telefonu da olan bir kullanıcı var mı? Arkadaş olmak istiyorum gerçek bir çobanla, dağları bana yalnızca o anlatsın… Çünkü ben dağları gökdelenlerden izleyenlerden değil, dağın içinde dağı, koyunları, çimenleri, oksijeni hissedenlerden duymak istiyorum!”.