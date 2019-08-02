Aleyna Tilki gerçek bir çobanla arkadaş olmak istiyor

3 hours önce
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Şarkıcı Aleyna Tilki, takipçileri arasında gerçek bir çobanın bulunup bulunmadığını sordu ve arkadaş olmak istediğini ekledi.

Tilki, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

“Burada çoban olan ama telefonu da olan bir kullanıcı var mı? Arkadaş olmak istiyorum gerçek bir çobanla, dağları bana yalnızca o anlatsın… Çünkü ben dağları gökdelenlerden izleyenlerden değil, dağın içinde dağı, koyunları, çimenleri, oksijeni hissedenlerden duymak istiyorum!”.

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