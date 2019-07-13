Günde ortalama sekiz kez seks düşünüyorlar

OnePoll araştırma şirketi, 2 bin Amerikalıyla cinsel tutum ve davranışlara ilişkin bir çalışma gerçekleştirdi.Katılımcılara ne kadar sıklıkla seks düşündükleri ve konuştukları soruldu.Araştırmaya katılanların yüzde 65’i cinsel yaşamlarını başkalarıyla paylaşırken kendini rahat hissettiğini, yüzde 29’u ise çok rahat hissettiğini söyledi.Amerikalıların günde sekiz kez seks düşündüğünü tespit eden araştırmaya göre; ABD’liler günde beş kez seks hakkında bir şekilde konuşuyor.Amerikalıların cinsel hayatlarına ilişkin bu denli çok konuşmasının ise sebepleri var.Araştırmada, insanların seks hayatlarını iyileştirmek için fikir aldığı tespiti de yer aldı.Katılımcıların yüzde 54’ü, cinsellikle ilgili eşinden dostundan tavsiye alıyor.