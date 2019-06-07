Meghan Markle İngiltere’yi terk etmek istiyor

Prens Harry ve eşi Meghan Markle, hem ABD Başkanı Donald Trump için verilen yemeğe katılmadı hem de İngiltere’den taşınmayı düşünüyor.

Meghan Markle’ın kraliyet ailesine girmesinden kısa süre sonra bir diğer düşes Kate Middleton ile tartışması, büyük olay olmuştu. Markle, saraya girdiği an Kate Middleton ile tartışmaya başladı. Çalışanlara karşı tutumu, personelin istifa etmesine sebep olan davranışları ve daha fazlası, ailenin dinamiklerine uygun değildi. Zira o çalışanlar, yıllardır oradaydı. Köklü bir geleneğin temsilcisi ve hatta parçasıydılar.

Meghan Markle ‘kural tanımama’ huyunu, eşi Prens Harry’nin hayatına müdahale ederek, çocuğu Archie’nin doğumu sürecinde ‘sıra dışı’ kararlar alarak devam ettirdi.

Markle, hiç değilse sarayın yaşam tarzını anladığı andan itibaren uygun davranmalıydı. O ise, savaşarak kendine alan yaratmayı seçti. Farklı bir ortamdan gelmeyi, “Ben farklıyım ve benim dediğim olacak” deme fırsatı yaratması için elinde tuttu.

İş, kılıçların daha sert çekilmesine kadar gitti ve Archie’nin doğumu, ortamı sakinleştirmedi.

Son olarak duyduğumuz şey ise, İngiltere’ye bir ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump adına Kraliçe tarafından verilen yemeğe Harry ve Meghan’ın katılmaması oldu.

Sarsıcı, kural yıkıcı, şaşırtıcı ve işin açıkçası ‘fazla ileri gidilen’ bir hamle bu.

Donald Trump’ın hakkında ‘edepsiz’ dediği Meghan Markle’ın bu açıklamaya tepki göstermesi normal ama protokolü yerle bir etmek?

Öte yandan, ortaya atılan bir diğer iddia ise, saraydaki gerginliğin ne boyutta olduğunu ortaya koyuyor: Prens Harry ve Meghan Markle, İngiltere’den taşınmak istiyormuş!

Hem Kraliçe’yle hem de Kate ile arası bozuk olan Meghan için yolun nereye gideceği, bu taşınmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ve bunu tam olarak neden istediği belli değil.

Fakat elbette, İngiltere’de herkes bu ‘iki asi’yi konuşuyor.

Meghan Markle ve Prens Harry’nin ‘maceralı’ başlayan ilişkilerinin dünya gözü önünde yaşanan kısmı çok fırtınalı geçiyor.

Sarayın kurallarından ve prensiplerinden gün geçtikçe uzaklaşan çiftin ne karar alıp neler yapacağını birlikte göreceğiz.