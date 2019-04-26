Orhan Gencebay’ın oğluna bıçaklı saldırı

Orhan Gencebay’ın oğlu Gökhan Murat Emre Gencebay, sevgilisi Seda Han’la trafikte yol kavgasına tutuşan taksici D.E tarafından göğsünden bıçaklandı. Oğul Gencebay hastanede tedavi altına alınırken, D.E gözaltına alındı.

Beşiktaş Posta Caddesi üzerinde, akşam saatlerinde yanında Gökhan Murat Emre Gencebay olan Seda Han, trafikte seyrederken bir taksiciyle yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. İddiaya göre taksici Seda Han’a küfür ve hakaret etti. Bu nedenle oğul Gencebay ile taksici kavga etmeye başladı. Kavga sırasında bıçağını çıkartan taksici Gencebay’ı göğsünden bıçakladı. Daha sonra da kaçtı. Gencebay hastaneye kaldırılırken, adının D.E olduğu belirlenen taksici Beşiktaş Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gencebay’ın durumunun iyi olduğu belirtilirken, taksicinin Emniyette sorguya alındığı bildirildi.

Olayın ardından ailenin avukatı Ayşe Üstünel Dağdelen hastanede bir açıklama yaptı. Avukat Dağdelen’ Daha kötü olabilirdi. Tam bir maganda dehşeti diyebiliriz. Çok kötü şeylerden bahsedebilirdik. Ucuz atlattık çok şükür. ‘ açıklaması yaptı.