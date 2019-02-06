Türk kızı, Neymar ile el ele

TÜRKIYE, Elif Aksu’yu geçtiğimiz yıl Ibiza’da tatil yaptığı sırada karıştığı bir kazayla tanıdı. Uyuşturucu kullandıktan sonra sevgilisinin yaklaşık 600 bin dolar değerindeki Ferrari’si ile kaza yaptı.

Sonrasında ise özel jetle adadan kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı. Ünlü model şimdi de Neymar ile gündeme geldi.

Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, 27’nci yaş gününü verdiği partiyle kutladı. Paris’te düzenlenen partiye damga vuran ise bir Türk kızı oldu.

Geçtiğimiz yıl Neymar ile aynı reklam filminde boy gösteren Elif Aksu da geceye katıldı.

İkilinin el ele fotoğraf vermesi dikkatlerden kaçmadı. Bu görüntü, sosyal medyada çok konuşuldu.

ELİF AKSU KİMDİR?

Türkiye, Elif Aksu’yu geçtiğimiz yıl Ibiza’da tatil yaptığı sırada karıştığı bir kazayla tanıdı. Uyuşturucu kullandıktan sonra sevgilisinin yaklaşık 600 bin dolar değerindeki Ferrari’si ile kaza yaptı. Sonrasında ise özel jetle adadan kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Hem uyuşturucudan hem de ehliyetsiz araba kullanmaktan tutuklandı. Fakat kefaletle serbest bırakıldı. Erkek arkadaşı ise Elif’in mahkemeye dahi çıkarılmasını beklemeden uçağına atlayıp Londra’ya kaçtı