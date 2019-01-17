Meghan Markle’ın 20 dolarlık hamile elbisesi

Meghan Markle, dünkü hayır kurumu ziyaretinde giydiği 20 dolarlık hamile elbisesiyle gündemde. Ucuz elbisesiyle konuşulan Düşes, günü 4300 dolarlık özel tasarım elbiseyle tamamladı.

Prens Harry ile evlenerek İngiliz kraliyet ailesinin Düşes’i olan Meghan Markle, hamilelik stiliyle adından söz ettiriyor.

Dün, hayvanlar için çalışan hayır kurumu Mayhew’i ziyaret eden Sussex Düşesi, Emporio Armani imzalı krem rengi kaşmir paltosuyla oluşturduğu stiliyle dikkat çekti.

Altı aylık hamile olan 37 yaşındaki Markle’ın kıyafetinde asıl öne çıkan ise bej rengi elbisesi oldu. Düşes’in elbisesinin H&M mağazasından alınma olduğu öğrenildi.

Elbisenin fiyatı ise sadece 20 dolar (100 TL civarında). Elbise, İngiliz basınında “Düşes gibi giyinmek için elinize kırk yılda bir geçebilecek fırsat” yorumuyla haber konusu edildi.

Markle, geçen yıl Yeni Zelanda’da giydiği 56 dolarlık ASOS marka hamile elbisesiyle çok konuşulmuştu.

Tabii bu örnekler, Düşes’in her zaman çok ucuz elbise tercih ettiği anlamına gelmiyor.

Dün akşam Royal Albert Hall’da düzenlenen yardım gecesine katılan Markle, 4300 dolarlık parıltılı elbisesiyle dikkat çekti.

Markle’ın elbisesinin Roland Mouret tasarımı olduğu belirtildi.

Düşes, kıyafetini Prenses Diana’dan kalma bir bilezik ve Givenchy imzalı çanta ile tamamladı.