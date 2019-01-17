Sicilya, evleri 1 dolardan satışa çıkardı

İtalya, nüfusu artırmak amacıyla Sicilya’daki evleri 1 dolardan satışa çıkardığını açıkladı.

Sicilya’nın kuzeyinde yer alan Sambuca kasabasındaki evler, yerli halkın büyük kentlere göç etmesi nedeniyle azalan nüfusu artırmak amacıyla satışa çıkarıldı.

Bu kasabaya taşınmanın tek şartı ise 1 dolara alınan evi 17 bin dolar (yaklaşık 92 bin lira) harcayarak onarmak.

Kasabanın belediye başkan yardımcısı Giuseppe Cacioppo, satın alma aşamasının çabukça gerçekleşeceğini belirterek eski ve yeni sahipler arasında aracı olmayacaklarını söyledi.

Bölgeyi ‘açık hava müzesi’ olarak belirten Giuseppe Cacioppo, kasabada zıt mimari stillerin uyumlu bir şekilde bir arada olduğunu söyledi.

İtalya’da geçtiğimiz yıl da Sardinya Adası’ndaki Ollolai kasabasında, evler tarihi doku yok olmasın diye 1 dolardan satışa çıkarılmıştı.