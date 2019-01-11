Hazar Ergüçlü’nün de rol aldığı “Hakan: Muhafız” dizisi 4. sezona koşuyor

1 saat önce
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Netflix birinci sezonu yayınlanan ‘Hakan: Muhafız’ dizisinin 3’üncü ve 4’üncü sezonunun onaylandığını duyurdu.

Başrolünü Çağatay Ulusoy’un üstlendiği, oyuncu kadrosunda Hazar Ergüçlü, Ayça Ayşin Turan, Okan Yalabık, Mehmet Kurtuluş ve Yurdaer Okur’un yer aldığı, yapımcılığını ise Netflix adına O3 Medya kurucu ortağı Onur Güvenatam’ın üstlendiği ilk Türk orijinal dizisi Hakan: Muhafız’ın (The Protector) üçüncü ve dördüncü sezon onayı aldığını duyurdu.

İkinci sezonunda Engin Öztürk, Boran Kuzum, Saygın Soysal ve Burçin Terzioğlu gibi başarılı isimler diziye dahil oluyor. Çekimlerine önümüzdeki aylarda start verilecek olan 3. ve 4. sezonlar için hazırlıklara başlanıyor. Yeni sezonların 2020 yılında yayına girmesi planlanıyor.

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