Iggy Azalea lavanta bahçesinde

Yeni albümü 'Survive The Summer'ı Ağustos ayında yayınlayan şarkıcı Iggy Azalea, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkati çekti

3 saat önce
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Yeni albümü ‘Survive The Summer’ı Ağustos ayında yayınlayan şarkıcı Iggy Azalea, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkati çekti. Azalea’nın paylaşımına beğeni yağdı

Iggy Azalea, sosyal medya hesabından lavanta bahçesinde çekilmiş pozlarını paylaştı. Azalea, yaptığı paylaşıma,”Bahse varım bahçıvanlarım çalıların her zaman neden berbat olduğunu merak ediyordur” notunu düştü.

28 yaşındaki şarkıcının bu paylaşımları, takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.

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