Adriana Lima’ya Rus rakip! Rus model Dasha Kina, Adriana Lima'ya olan benzerliği ve güzelliğiyle şöhretini her geçen gün artıyor.

Rus model Dasha Kina, Adriana Lima’ya olan benzerliği ve güzelliğiyle şöhretini her geçen gün artıyor.

Bir dönem Türkiye’ye gelen Kina, kendisi gibi model olan Litvanyalı Raimonda Gecaite ile bir reklam çalışmasının içinde yer almış, Trabzonspor formasıyla objektiflerin karşısına geçmişti.

Dasha Kina’nın Türk medyasında yer alan haberlerinin ardından Instagram’daki takipçi sayısı her geçen gün arttı.

Moda otoriteleri, genç mankenin kariyerinin doğru yönetildiği takdirde dünyaca ünlü mankenlerin tahtını sallayacağını söylüyor. (GECCE.COM)