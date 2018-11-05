Adriana Lima’ya Rus rakip!

Rus model Dasha Kina, Adriana Lima'ya olan benzerliği ve güzelliğiyle şöhretini her geçen gün artıyor.

38 dakika önce
0 21 Bir dakikadan az

Rus model Dasha Kina, Adriana Lima’ya olan benzerliği ve güzelliğiyle şöhretini her geçen gün artıyor.

Bir dönem Türkiye’ye gelen Kina, kendisi gibi model olan Litvanyalı Raimonda Gecaite ile bir reklam çalışmasının içinde yer almış, Trabzonspor formasıyla objektiflerin karşısına geçmişti.

Dasha Kina’nın Türk medyasında yer alan haberlerinin ardından Instagram’daki takipçi sayısı her geçen gün arttı.

Moda otoriteleri, genç mankenin kariyerinin doğru yönetildiği takdirde dünyaca ünlü mankenlerin tahtını sallayacağını söylüyor. (GECCE.COM)

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

1 gün önce
173

Melissa Riso reklam güzeli oldu

6 gün önce
247

Gigi Hadid: Ben de dolgun kalçalarım olsun isterdim

1 hafta önce
297

Ünlü Şarkıcı Justin Bieber: Hailey Baldwin ile evlendik

1 hafta önce
137

Kayseri’de galibiyet sevinci: 5-3

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin