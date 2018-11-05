Londra’da 4 günde 3 cinayet…

Bromley’de Pazar günü saat 12.30’da bıçaklanarak öldürülen 22 yaşındaki genç, Londra’da 4 gün içerisinde cinayete kurban giden 3’üncü kişi oldu.

Güneydoğu Londra’da Pazar günü meydana gelen cinayetle ilgili 19 ve 21 yaşındaki 2 kişi ‘cinayet şüphesiyle’ tutuklandı. 22 yaşındaki gencin kimliğinin belirlenmesi amacıyla otopsi raporu alınacak.

22 yaşındaki genç, Londra’da 4 gün içerisinde öldürülen 3’üncü kişi oldu. Londra’da 4 gün içerisinde gerçekleşen diğer cinayet olaylarında Peckham’da yaşayan 17 yaşındaki Malcolm Mide-Madariola Balham Hill’de saldırıya uğradıktan sonra hastanede hayatını kaybetmişti. Bir diğer olayda ise 15 yaşındaki Jay Hughes, Lewisham’daki bir tavuk dükkanında bıçaklanarak öldürülmüştü.