Güzel yıldızın giydiği dekolte ağızları açık bıraktı

Hayley Hughes, Londra'da düzenlenen yardım gecesinde giydiği kıyafetle olay oldu.

1 saat önce
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İngiltere’nin çok izlenen yarışma programı Aşk Adası ile ünlenen Hayley Hughes, Londra’da düzenlenen yardım gecesinde giydiği kıyafetle olay oldu.

Aşk Adası ile ünlenen Hayley Hughes, yardım gecesine giydiği abartılı kıyafetiyle tüm bakışları üzerinde topladı. Hughes, cesur kıyafetiyle kendine hayran bıraktı bırakmasına ama herkesin kafasında bir soru oluştu. Bir yardım gecesinde bu kadar abartılı dekolteye gerek var mıydı? (HABERLER.COM)

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