Rhian Sugden Türkiye’deki balayını unutamadı

Antalya'da evlenen ünlü model Rhian Sugden hayatının en mutlu günlerini unutamadı.

35 dakika önce
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Antalya’da evlenen ünlü model Rhian Sugden hayatının en mutlu günlerini unutamadı.

İngiliz model Rhian Sugden, kelimenin tam anlamıyla bir Türkiye aşığı. Her yaz Türkiye’ye, Antalya’ya gelip tatil yapan Sugden, hayatının en mutlu günü için de Kalkan’ı seçmişti. Uzun süredir birlikte olduğu Oliver Mellor ile Kalkan’da evlenen Sugden; balayını da burada geçirdi. Ülkesine dönen Rhian Sugden, yine de Kalkan’daki mutlu günlerini unutamıyor. Sugden, Instagram sayfasında yine düğün ve balayı eğlenceleri sırasında çekilen bir pozunu paylaştı. Bu paylaşım, Sugden’in takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

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