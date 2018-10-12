Hadise’nin annesi Gülnihal Açıkgöz aylar sonra görüntülendi

İNTİHAR girişiminde bulunan Hadise’nin annesi Gülnihal Açıkgöz ilk kez konuştu. Anne Açıkgöz, Hadise ile kardeşlerinin küs olmadıklarını söyledi.

Hadise’nin annesi Gülnihal Açıkgöz, geçtiğimiz temmuz ayında intihara teşebbüs etmiş, yazdığı mektuptaki “Evlatlarım yüzümü güldürmedi” sözleri dikkati çekmişti. Bu olay sonrası Hadise, menajerliğini üstlenen ablası Hülya Açıkgöz ve stil danışmanlığını yapan kardeşi Derya Açıkgöz ile iş ilişkisini kesmişti.

Bu olayın ardından anne Gülnihal Açıkgöz ilk kez kızı Derya Açıkgöz ile kameralara yakalandı. Çocukları arasında yaşanan küslük hakkında konuşan Açıkgöz, “Her şey yolunda. Kızımla geziyoruz. Hadise ile kardeşleri küs değil. İyiler. İş ilişkileri bitebilir” dedi.