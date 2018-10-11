Podyuma yarı çıplak çıkmam istendi Moda dünyasının en çok kazanan modellerinden biri olan Gisele Bündchen, kariyerinin zorlu dönemeçlerini hiç çekinmeden anlatıyor.

Moda dünyasının en çok kazanan modellerinden biri olan Gisele Bündchen, kariyerinin zorlu dönemeçlerini hiç çekinmeden anlatıyor. Top modelin kitabında yer verdiği olaylardan biri de ilk defilesinde podyuma yarı çıplak çıkmaya zorlanması…

Top modelin kitabında yer verdiği olaylardan biri de ilk defilesinde podyuma yarı çıplak çıkmaya zorlanması…

Bündchen, kitabında o anları şöyle anlatıyor:

“1998 yılında Alexander McQueen defilesinde üstsüz olarak podyumda yürümem istendi. 18 yaşındaydım ve çok az İngilizce konuşabiliyordum. Ağlamaya başladım ve ne yapacağım hakkında en ufak bir fikrim yoktu. En çok annemin ve babamın bu durum yüzünden ne kadar çok hayal kırıklığına uğrayabileceğini ve utanacağını düşünüyordum. Ağlamaktan göz makyajım tamamen akmıştı. Ağlamamaya çalışıyordum ama gözyaşlarım durmadan akıyordu.”

Bündchen, üstsüz bir şekilde podyuma çıkmasının hiçbir şekilde mümkün olmadığını düşündüğünü belirterek “Oradan kaçıp gitmeyi düşündüm” diye anlatıyor kitabında.

Ancak ünlü modelin anlattığına göre hiç beklemediği bir olay meydana geldi. Defilede görev yapan makyajcı onun kendini rahat hissetmesi için vücudunun üst kısmını beyaz boya ile boyadı. Bu şekilde Bündchen aslında üstsüz olduğu halde sanki üzerinde beyaz bir giysi varmış gibi göründü.

Bündchen kitabında hayatıyla ilgili pek çok sırrını anlatıyor. Bunlar arasında bir dönem intiharı düşündüğünü de var. Bündchen kitabında bir ara derin bir depresyona girdiğini ve bu yüzden intihar etmeyi düşündüğünü bile açıkladı.