Dilan Çıtak Tatlıses: Aleyna Tilki star falan değil!



İBRAHİM Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, Beyaz Tv’de yayınlanan “Mertçe Sohbetler” programına konuk oldu.

Tatlıses, yaptığı açıklamalarla Aleyna Tilki’yi adeta topa tuttu. Genç şarkıcı, “Aleyna Tilki star falan değil, açık açık beğenmiyorum, tarzını da sevmiyorum, bana hitap etmiyor. Ortada bir şey yokken varmış gibi gösteriliyor.Bir sanatçıda ses varsa vardır, yoksa yoktur. Herkes arabesk söylememeli. Son şarkısı ”Dipsiz Kuyum” esinlenme falan değil resmen Bergen’in şarkısının aynısı. Keşke cover yapsalarmış” şeklinde konuştu.