Ekim’de Londra’yı ‘kar’ vuracak
Yapılan tahminlere göre, Ekim ayında İngiltere’nin başkenti Londra’da kar yağması muhtemel olarak açıklandı.
Eylül ayının girmesiyle Londra’da ve İngiltere genelinde soğuk hava etkisini göstermeye başlarken, meteoroloji tahminlerine göre Ekim ayında Londra’da ‘karlı’ hava etkili olacak.
Yapılan tahminlere göre, Ekim ayında İngiltere’nin başkenti Londra’da kar yağması muhtemel olarak açıklandı.
Soğuk hava, geçen aya oranla Ekim ayının ilk günlerinde etkisini gösterirken, yetkililer soğuk havaya karşı tedbirli olmaya çağırdı.
1 Ekim itibariyle Londra’da hava sıcaklığı 10 derecenin altında gözlemlenirken, önümüzdeki hafta yağmurlu havanın etkili olacağı belirtildi.