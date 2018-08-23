Beyaz elbiseli Phoebe Price denizde…

Malibu’da elbiseyle sahile inen oyuncu Phoebe Price, dalgalarla oynadı. Price, o anlarda kimseyi umursamayarak eğlenince de ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Malibu’da görüntülenen oyuncu Phoebe Price, güzel havanın keyfini çıkardı. Hem objektiflere poz veren hem de keyifli dakikalar geçiren Phoebe, tanga ve beyaz elbiseyle plaja indi. Beyaz şapkasıyla kombinlediği elbisesiyle denizde zorlanınca eteklerini toplayan Phoebe, rahat tavırlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

İşte bir dönem ‘show girls’ diye anılan Phoebe Price’ın o halleri…