Beyaz elbiseli Phoebe Price denizde…

Malibu'da elbiseyle sahile inen oyuncu Phoebe Price, dalgalarla oynadı.

7 saat önce
0 64 Bir dakikadan az

 

Malibu’da elbiseyle sahile inen oyuncu Phoebe Price, dalgalarla oynadı. Price, o anlarda kimseyi umursamayarak eğlenince de ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Malibu’da görüntülenen oyuncu Phoebe Price, güzel havanın keyfini çıkardı. Hem objektiflere poz veren hem de keyifli dakikalar geçiren Phoebe, tanga ve beyaz elbiseyle plaja indi. Beyaz şapkasıyla kombinlediği elbisesiyle denizde zorlanınca eteklerini toplayan Phoebe, rahat tavırlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

İşte bir dönem ‘show girls’ diye anılan Phoebe Price’ın o halleri…

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

1 hafta önce
166

Rapid boost for house prices, Halifax says

19 Temmuz 2018
524

Natalie Halcro ve Olivia Pierson plaja indi

17 Temmuz 2018
602

Beyaz Dul’un hedefinde Türkiye de var

4 Temmuz 2018
1.433

Vücudun kanserli hücreleri ‘yemesini’ sağlayan ilaç üretildi

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin