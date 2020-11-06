KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İngiliz Yüksek Komiseri Lillie’yi kabul etti

51 mins önce
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie’yi kabul ederek görüştü; Lillie, Tatar’ı Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı kutladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, egemen eşitlik temelindeki vizyonunu ve bunun sürdürülebilir istikrar ve iş birliği için nedenlerini anlatarak, başta doğrudan uçuşlar olmak üzere, Kıbrıs Türk halkı üzerindeki izolasyon ve kısıtlamaların kaldırılmasının ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İngiltere’nin, Kıbrıs’la olan tarihi, siyasi ve ekonomik bağları nedeniyle, Kıbrıs Türk tarafının uluslararası alanda daha adil bir muamele görmesi ve iki taraf arasındaki siyasi ve ekonomik dengesizliğin kaldırılmasında yardımcı olabileceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası toplumun bugüne kadar Kıbrıs Türkleri’ne uyguladığı ayrımcılığı gidermesinde İngiltere’nin katkıda bulunmasını beklediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın, Rum lider Anastasiadis ile görüşmesinin de değerlendirildiği toplantıda, ayrıca, Maraş, hidrokarbonlar ve diğer konular da ele alındı.

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