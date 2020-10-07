46 yılın ardından yarın açılacak Kapalı Maraş’ta çalışmalar hızla sürüyor

2 hours önce
0 131 Bir dakikadan az

KKTC sınırları içerisinde yer alan ve 46 yılın ardından ilk kez yarın kademeli olarak açılmaya başlayacak Kapalı Maraş’ın içerisindeki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Maraş’ın kamuya ait olan sahil bölümünün bir kısmı ve Demokrasi Caddesi yarın sabah itibarıyla halkın kullanımına açılıyor. Bir grup gazeteci, Maraş içerisindeki ilgili bölümlerde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Maraş’ın halka açılacak ilgili bölümlerinin yarına kadar hazır hale getirilmesi bekleniyor.

Tatar’ın Ankara ziyaretindeki açıklamaları

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, dün Ankara ziyareti sırasında Maraş’ın açılmasıyla ilgili kararı duyururken, Maraş’ın açılmasına dair hazırladıkları yol haritası doğrultusunda çalışmaları bir aşamaya getirdiklerini ve ilk somut adımı attıklarını belirtmişti. Tatar, “Kendi toprağımızın kamuya ait olan sahil ve Demokrasi Caddesi ile kıyı bölgesini halkımızın istifadesine sunmak üzere fiilen çalışmalarımızı başlatıyoruz.” ifadesini kullanmıştı.

Maraş açılımı

KKTC’de 18 Haziran 2019’daki Bakanlar Kurulu toplantısında 1974’ten bu yana kapalı olan Maraş’ın açılması konusunda adım atılarak uzman ekiple bilimsel envanter çalışması yapılması kararı alınmıştı.

Temmuz 2019’da bölgede yapılan ilk envanter çalışmasına KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da katılırken Başbakan Tatar da incelemelerde bulunmuştu.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

6 hours önce
175

Kuzey Kıbrıs’ta Maraş koalisyonu bozdu

6 hours önce
102

Yaşarata: “Maraş konusunda atılan adımlara tam destek”

1 day önce
450

KKTC Başbakanı Ersin Tatar: “Kapalı Maraş sahili Perşembe günü açılıyor”

6 days önce
613

Ersin Tatar: “Yeni bir geleceğe yürüme zamanıdır”

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.