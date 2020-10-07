İngiltere’de mahkeme salonlarında sanık sanılan, genç, siyah avukat

Alexandra “Duruşma salonundan çık diye bağırdıkları bile oldu. Hem de birçok kez. Bu durum toplumdaki daha büyük bir sorunun göstergesi” diyor.

Ancak Wilson hem Baro’dan hem de “bu sorunu hiç yaşamamış olan beyaz, kadın iş arkadaşlarından destek aldığını” vurguluyor.

Sonunda bu “tamamen kabul edilemez davranıştan” dolayı resmi makamlar da kendisinden özür diledi.

Alexandra müvekkilini temsil etmek için son olarak duruşma salonuna girdiğinde, bir sosyal medya fırtınasının ortasında kalacağından habersizdi.

Günü iyi başlamamıştı; binaya geldiğinde güvenlik görevlisi “sanık listesinde işaretleyebilmek için” adını sordu.

Avukat olduğunu söylediğinde, güvenlik görevlisi özür diledi ve Alexandra yoluna devam etti. Ama bu kez bir vatandaş “duruşma salonuna giremeyeceğini, çünkü sadece avukatların girebildiğini” söyledi.

Yine de salona girdi ve bu kez bir avukat “dışarı çıkıp, mübaşirin çağırmasını beklemesi gerektiğini” belirtti.

Alexandra bir kez daha savunma avukatı olduğunu anlattı ve salonun ön tarafına gitti.

“İşte o an bir zabıt katibi bağırıp, salondan dışarı çıkmamı ve mübaşire adımı yazdırmamı söyledi. Bu arada avukatım olup olmadığını da sordu.”

Böylece bir günde Alexandra’nın mahkemedeki rolü kısa bir süre içinde dört kez sorgulanmış oldu.

Alexandra sonunda savcıyla konuşmayı başardığında, dava başlamadan önce “tamamen yorulmuş, tükenmiş olduğunu” söylüyor.

Ancak karşılaştığı muameleye karşın, devam etti.

“Duruşmayı tamamlamayı ve müvekkilim için iyi bir sonuç almayı başardım. Ama bu karşılaştıklarım durumu giderek zorlaştırıyor” diyor.

Yaşadıklarının müvekkili üzerinde negatif bir etkisi olmamasına karşın “Benim üzerimde bir etkisi oldu” diye konuşuyor.