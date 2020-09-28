Kuzey Kıbrıs’ın başarılı inşaat şirketi Dörter, kaliteli ve güvenli konutlar sunmaya devam ediyor

KUZEY Kıbrıs’ın önde gelen inşaat firmalarından biri olan Dörter Construction, yeni projesi ‘4 Ever Green’ ile müşterilerine kaliteli ve güvenli bir hayat sunmaya devam ediyor.

Dörter Construction, 2010 yılında Nihat, Metin ve Begüm Dörter tarafından kurulmuş bir inşaat firması olarak metrekarelerle değil santimetrekarelerle çalışıyor. Müşterileri için ince düşünülmüş yaşam alanları tasarlayan bir marka olmayı hedeflemektedir.

Nefes gibi can veren ve yaşamın vazgeçilmezi haline gelen yapılar yapmak için yola çıkan Dörter Construction’ın farklı yaşamlara ve tarzlara uygun projeleri bulunmaktadır.

Londra Gazete’ye konuşan Dörter Construction Direktörü Nihat Dörter amaçlarının geniş bir kitleye ulaşıp, inşaat sektöründe kalıcı olmak olduğunu belirterek, ‘çağımızın sunduğu son teknoloji imkanlarını kullanarak profesyonel bir şekilde müşterilerimize dürüstlük çerçevesinde itina ile hizmet vermektir’ ifadesini kullandı.

Şirketlerinin projelerini anlatmaya devam eden Nihat Dörter, şu şekilde konuştu:

“Dörter Construction, Yeniboğaziçi bölgesinde doğa ve denizle iç içe sizlere hayal ettiğiniz yaşamı sunarak ‘4 Ever Green’ projesi ile yeni hayata hoş geldiniz diyoruz. Restoranlara ve eğlence yerlerine 500 metre, okula bir dakika, Yeniboğaziçi panayır ve çocuk park alanına 2 dakika mesafede, sahile 5 dakikalık yürüyüş mesafesi ve enfes doğa manzarasına sahip olan projemiz, bölgede eşsiz bir konuma sahiptir. Yeniboğaziçi uluslarası ‘Cittaslow’belediyeler birliği üyesi olur ‘Cittaslow’ markasıdır.

‘PLATİNUM LİFE’ SİTESİ İLE YENİ BİR DÖNEM

2011 yılında ilk ‘Platinum’ apartmanımızla inşat sektörüne ilk adımlarımızı attık. Bu projede 6 adet platinum apartmanını Tuzla bölgesinde başarı ile bitirdik. Devamında 2015 yılında Mağusa-Sakarya bölgesinde ‘Salamis City’ apartmanımızı inşa ettik ve tam bir sene içinde 2016 yılında aynı bölgede ‘Sakarya Green’ apartmanımızı hayat geçirdik. Bu başarıların ardından 2018 Tuzla’da 10 villa ve 20 daire’li ‘Platinum Life’ sitesi ile yeni bir döneme girip aynı zamanda Mağusa merkezde ‘Blueport’ apartmanımızı sizlere sunduk.”

LANSMANA ÖZEL FİYATLAR

2018 yılına kadar yerli müşterilere odaklı çalıştıklarını, hedeflerinin yerli müşterilerin rahat ve huzurlu yaşayabilecekleri konfor ve kalitenin sağlanmasına yönelik olduğunu anlatan Dörter, 2019 yılında İskele Long Beach Bölgesi’nde başladıkları Mckenzi Residance Projesi’yle daha çok yabancılar ve yurt dışından Kuzey Kıbrıs’a gelecek Kıbrıslı Türklere hitap ettiklerini belirtti.

Mckenzi Residance Projesi’yle ilgili bilgiler paylaşan Dörter, şu ifadeleri kullandı:

“2019 yılında Long Beach bölgesine imzamızı atmaya karar verdik ve ‘Mckenzie Residence’ projemizle bu bölgede parladık aynı zamanda Mağusa’nın yeni parlayan bölgesinde Çanakkale de ‘City Point’ projemizi sunduk. Son iki projemizin inşaatı devam etmektedir, şu anda Long Beach bölgesinde, özel bahçe katı, Cafe Bar ve havuzlu Mckenzie Gold rezidansımızın lansmana özel fiyatları ile sizlere sunuyoruz.”

“İNGİLTERE’DEKİ SOYDAŞLARIMIZ VATANLARINA GERİ DÖNSÜN”

İngiltere’deki yaşayan soydaşlarımıza da çağrı yapan Nihat Dörter, İngiltere’de yaşan soydaşlarımızı öz vatanlarına geri dönmelerini ve memleketlerine sahip çıkmalarını istedi. Dörter, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türk genç ve çocukların öz vatanlarının Kıbrıs olduğunu bilmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.