KKTC: Gezici’nin anketine göre Ersin Tatar, 2’nci turda yüzde 54,1 ile kazanıyor

Gezici Araştırma Şirketi tarafından yayınlanan son ankete göre, Gezici’nin gerçekleştirdiği araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın, 11 Ekim’de gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması ve ikinci tura kalan adayların Başbakan Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı olması halinde kime oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 54,1’i Ersin Tatar’a oy vermek istediğini ifade ederken % 45,9’u ise Mustafa Akıncı’ya oy vermek istediğini belirtti.

ezici Araştırma Şirketi tarafından, KKTC genelinde sosyal, ekonomik, politik konular ile ilgili seçmenin algısını belirlemek üzere 19 – 20 – 21 Eylül 2020 tarihlerinde yapılan anketin sonuçları yayımlandı.

Gezici Araştırma Şirketi tarafından yapılan değerlendirmeye göre; Doğu Akdeniz ve buna bağlı olarak Kıbrıs konusunda meydana gelen gelişmelerin Cumhurbaşkanlığı seçimi üzerinde gayet etkili olmaya başladığı öne sürüldü.

Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’nın 2020 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermek istediğine ilişkin dağılım:

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın 2020 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde, % 34’ü Ersin Tatar’a oy vermek istediğini ifade ederken, % 30,2’si Mustafa Akıncı’ya ve % 15,1’i ise Tufan Erhürman’a oy vermek istediğini ifade etmektedir.

Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’nın 2020 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçim 2. tura kalsa ve adaylar Sn. Tatar ve Sn. Akıncı olsa kime oy vermek istediğine ilişkin dağılım: