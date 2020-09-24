Acun Ilıcalı, Exxen adında yeni bir dijital platform kurdu

2 hours önce
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TV8’in sahibi Acun Ilıcalı, dijital TV platform altyapısı kurdu. Başarılarıyla tanınan Ilıcalı, bugün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yeni platformun adının “Exxen” olacağını duyurdu.

ÜNLÜ İSİMLERLE ÇALIŞACAK

Acun Ilıcalı, konsept olarak Netflix ve BluTV’ye rakip olarak yeni bir platform kurdu. Yeni platformunda yarışmalara ağırlık verecek olan Ilıcalı, Cem Yılmaz, Cemal Can Canseven, Aleyna Tilki, Eser Yenenler, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç gibi isimlerle çalışacak. Bugün Instagram hesabından paylaşım yapan Ilıcalı, “Yeni dijital platformumuz Exxen’de yakında beraberiz” dedi.

Öte yandan Ilıcalı’nın yeni platformunda yarışmaların yanı sıra orijinal dizi ve filmler de olacak.

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