KKTC Başbakanı Tatar: “İngiltere’den gelenlere 7 gün karantina şartı devam ediyor”

2 hours önce
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KKTC Sağlık Bakanlığı Covid-19 risk kategorilerine göre güncellenmiş ülkeler ve seyahat uygulamalarını 26 Ağustos Çarşamba günü paylaştı.

13 Ağustos tarihinden itibaren İngiltere B kategorisine alınmıştı ancak adaya giden kişiler 7 gün süre ile ev karantinasında kalmaları gerektiği açıklanmıştı.

Dün güncellenen kategoriler, İngiltere’de yaşayan vatandaşların aklını karışmasına sebep oldu.

İngiltere’nin yine B kategorisinde olması ancak 7 gün karantina şartı ile ilişkin bir açıklama olmasından dolayı vatandaşlar ‘karantina şartı kalktı mı?’ sorusunu sormaya başladı.

Londra Gazete olarak KKTC Başbakanı Ersin Tatar’a ulaşarak bu konuya netlik getirdik. Başbakan Tatar, İngiltere’den KKTC’ye gidenler için 7 gün ev karantina şartının devam ettiğini belirtti.

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