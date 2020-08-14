Doğuş Derya: “İngiltere’den gelenlerin ne farkı var?”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Doğuş Derya, KKTC hükümetin yolcuların ülkeye girişleriyle ilgili aldığı kararlarla ilgili eleştirdi.

Doğuş Derya “UBP-HP hükümeti canının çektiğine PCR affı uygulayacak canının çektiğini gümrük kontrolü olmaksızın adaya sokacak, ama kendi vatandaşlarını mağdur edecek öyle mi” dedi.

Derya’nın açıklaması şu şekilde:

“Evleri ve aileleri Kıbrıs’ta olan KKTC vatandaşları İngiltere’den geldikleri için karantina otellerinde tutuluyorlar ve evlerine gidemiyorlar. Halbuki Türkiye’den gelenler gibi pcr testi yaptırdılar. Bugün itibarıyla İngiltere’den gelenler, ev karantinası kuralı çerçevesinde evlerine gönderilirken, 2 gün önce gelenler otelde tutulmaya devam ediyor. Üstelik ücretini kendileri karşılamak zorunda. Böyle bir acayiplik olabilir mi? UBP-HP hükümeti canının çektiğine PCR affı uygulayacak, canının çektiğini gümrük kontrolü olmaksızın adaya sokacak ama kendi vatandaşlarını mağdur edecek öyle mi? Seçim hesapları ile usulsüz ve partizanca istihdam yapmaktan bu acayiplikleri düzeltmeye zaman bulamıyorlar herhalde !”