Beyrut’taki patlamada ‘Kıbrıs’ bağlantısı

Uluslararası medya ajansları, Beyrut’ta gerçekleşen patlamaya neden olan 3 bin tonluk amonyum nitratı barındıran geminin, 2013 yılından bu yana Beyrut’ta bulunduğunu ve Kıbrıs’ta yaşayan Rus bir iş insanına ait olduğunu iddia etti.

Reuters’a göre, hukuki davalarla ilgilenen bir endüstri ağı olan shiparrested.com, 2015 tarihli raporunda, “3 bin tona yakın amonyum nitratın, 2013 yılında Gürcistan’ın Batum limanında ‘Rhosus’ adlı kuru yük gemisine yüklenerek Afrika ülkesi Mozambik’in yolunu tuttuğuna” yer verdi.

Rapora göre o tarihte Moldova’ya ait gemi, Rus iş insanı İgor Greçuşkin tarafından işletiliyordu. Gemi Eylül 2013’te Boğazlar’dan geçerek Akdeniz’e açıldı. Ancak doğrudan Mozambik yerine, teknik arıza gerekçesiyle Beyrut Limanı’na girdi; bir daha da buradan çıkış yapamadı.

Beyrut limanı gümrük yetkililerinin gemi konşimentosunun sahte olduğunu iddia edince gemi günümüze dek limana bağlandı. Geminin operatörü Rus iş insanı İgor Greçuşkin bu arada iflas ettiğini açıkladı.

Günümüzde Kıbrıs’ın güneyine ikamet eden Greçuşkin, gemide rehin kalan 4 kişilik personel için de bir şey yapmadı. Binlerce ton amonyun nitrat yükünün alıcı tarafı Mozambik de olayla ilgilenmedi. Gemide rehin kalan Rus vatandaşlarıyla ilgili olarak Rusya Dışişleri Bakanlığı da, hiçbir girişimde bulunmadı.

Öte yandan Times gazetesi, Greçuşkin’in artık feshedilmiş olan Teto Shipping şirketinin Marshall Adaları’nda kayıtlı olduğunu yazdı.