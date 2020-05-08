Kuzey Kıbrıs’ta oteller açılış hazırlığında

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği başkanı Dimağ Çağıner ve yanındaki heyet KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’i makamında ziyaret ederek ‘Covid-19 pandemik sonrası KKTC otellerinin açılış aşamasında ve pandemik sürecinde uygulaması gereken önlemleri’ içeren yönetmelik taslağını teslim etti.

Turizm profesyonelleri ve akademik uzmanların içerisinde bulunduğu “KITOB Covid-19 Kriz Komitesi” Başkanı Dimağ Çağıner, birlikte oluşturulan yönetmelik taslağı ile ilgili ‘Pandemik her şeyden önce toplum sağlığı ile ilgili bir olgu. Ancak bununla yaşamayı öğrenmeli ve gerekli önlemleri sıkı, sıkı alarak yaşamımıza devam etmeliyiz. Ekonomik kaygılar sağlığın önüne geçmemesi gerektiğinin bilinci ile adımlar atmalıyız.’ dedi.

Yönetmelik, İşletmelerin, otellerde konaklayacak misafirlerin, personelin ve turizm ihtiyaçları gözetilerek uzun ve detaylı çalışmalar sonrası hazırlandı.

Bu Yönetmeliğin Hazırlanmasında Katkı Koyanlar; Acapulco Hotel Direktörü, KITOB Başkanı Dimağ Çağıner, Limak Hotel Genel Müdürü Mehmet Mülayim, Denizkızı Hotel Direktörü, KITOB Yönetim Kurulu Üyesi Niyazi Beydağlı, Cratos Premium Hotel Genel Müdür Yardımcısı Işık Türkmen, Manolya Hotel Direktörü, KITOB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Dolmacı, Elexus Hotel Genel Müdürü İsmail Tirali, Salamis Hotel Genel Müdürü Süleyman Kansu, Salamis Hotel Kalite Müdürü Özlem Savran, Uluslararası Final Üniversitesi Yüksek Okul Müdürü Nafiya Güden, Doğu Akdeniz Üniversitesi Dekanı Hasan Kılıç, KITOB Ofis Yöneticisi Esra Çelikeri, Limak Cyprus Hotel Bilgi İşlem Müdürü Onur Sağlam oldu.