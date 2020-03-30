İngiltere’den KKTC’ye gidip karantinaya alınanlara 1 Nisan’da test yapılacak

\r\n\r\nKKTC Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Dr. Ali Pilli ve Lapta Belediye Ba\u015fkan\u0131 Mustafa Aktu\u011f ile Lapta Belediyesi\u2019nde toplant\u0131 ge\u00e7ekle\u015ftirildi.\r\n\r\nToplant\u0131 \u00f6ncesi bas\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131nda bulunan Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Pilli, "\u0130ngiltere\u2019den gelip merkezi karantinada olanlara 1 Nisan\u2019da test yap\u0131lacak ve negatif olanlar ertesi g\u00fcn evlerine g\u00f6nderilecek. Merkezi karantinadan sonra 7 g\u00fcn de evde izole olmalar\u0131n\u0131 \u00f6neriyoruz" dedi.\r\n\r\n\u00d6\u011frencileri, karantina otellerinden almaya gelecek olanlarla ilgili de karar ald\u0131klar\u0131n\u0131 ifade eden Pilli, \u201cTek ki\u015fi almaya gelecek, maske ve eldiven kullanacak, karantidan \u00e7\u0131kan ki\u015fi arka koltukta oturacak ve o da maske ile eldiven takacak. Bunlar tedbir ama\u00e7l\u0131 olacak\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n\r\n\u201cBu vir\u00fcs\u00fcn tespit edilmesi konusunda 14 g\u00fcnl\u00fck s\u00fcre kesin de\u011fil, 22 g\u00fcne uzatmak istiyoruz\u201d diyen Pilli, 14 Mart\u2019ta Bakanlar Kurulu\u2019nun evde izolasyon karar\u0131 ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve o s\u00fcre\u00e7te adaya gelen ki\u015filerin ev karantinas\u0131na tabi tutuldu\u011funu an\u0131msatarak, \u201c\u015fikayetleri olanlara tektiklerini yapaca\u011f\u0131z. Bug\u00fcn tek tek aranacaklar ve \u015fikayetleri varsa, ilgili merkeze y\u00f6nlendirilecekler. Onlar da 7 g\u00fcn daha izole olacak\u201d dedi.