Kıbrıs’ta toplu tecavüze uğradığını iddia eden İngiliz kadın ‘yalan beyan’dan suçlu bulundu

Güney Kıbrıs’ta bir mahkeme, İsrailli gençlerin kendisine toplu tecavüz ettiğini iddia eden İngiliz kadını ‘yalan beyan’ gerekçesiyle suçlu buldu.

İngiltere vatandaşı 19 yaşındaki turist kadın, temmuz ortalarında Kıbrıs’ın Ayia Napa kasabasındaki otel odasında 12 İsrailli gencin kendisine toplu halde tecavüz ettiğini iddia etmişti.

Şikayet sonrası yaşları 16 ile 18 arasında değişen İsrailliler gözaltına alınmış 10 günlük tutukluluğun ardından herhangi bir suçlama olmaksızın serbest bırakılmışlardı.

İngiliz kadın ise bir süre sonra şikayetini çekmesi üzerine gözaltına alınmıştı.

Ancak ülkesinde döndükten sonra medyaya konuşan İngiliz kadın, Güney Kıbrıs polisinin şikayetini geri çekmesi için kendisini tehdit ettiğini iddia etmişti.

Ayrıca avukatı olmadığı halde sürekli sorguya çekildiğini ve şikayetini polis baskısı sonucu geri çektiğini dile getirmişti.

Paralimni’de görülen davada ifade veren kadın, İsrailli gençlerden biriyle kulüpte tanışıp arkadaş olduğunu anlattı.

Duruşmadaki ifadesinde daha sonra bu kişinin kendisini otel odasına götürdüğünü ve şahsın diğer arkadaşlarının odada kendisine tecavüz ettiğini dile getirdi.

Bu arada davada savunma tanığı olarak ifade veren Kıbrıslı adli patolog Marios Matsakis, kadının vücudundaki yaralanmanın tecavüzle tutarlı olduğunu dile getirdi.

Ancak Kıbrıslı savcılar, İngiliz kadının suçlamalarının uydurma olduğunu belirtti.

“Sanığın suçluluğu makul şüphenin ötesinde kanıtlanmıştır” ifadelerini kullanan mahkeme başkanı, kadının iddialarını tutarsız olarak nitelendirdi ve mahkemeyi yanlış yönlendirmeye çalıştığına hükmetti.

Karar duruşması 7 Ocak’a ertelendi.