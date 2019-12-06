“Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin seçme ve seçilme hakkı tartışılmalı” Başbakan Ersin Tatar, İngiltere ziyareti sonrası gündeme gelen Yurt Dışında Yaşayan Kıbrıs Türklerinin seçme ve seçilme hakları ile ilgili olarak konunun tartışılması gerektiğini söyledi ve bunun için anayasa değişikli gerektiğine dikkat çekti.Kaynak: "Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin seçme ve seçilme hakkı tartışılmalı"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, İngiltere ziyareti sonrası gündeme gelen Yurt Dışında Yaşayan Kıbrıs Türklerinin seçme ve seçilme hakları ile ilgili olarak konunun tartışılması gerektiğini söyledi ve bunun için anayasa değişikli gerektiğine dikkat çekti.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Kanal T’de yayınlanan bir programa katılan Başbakan Ersin Tatar, İngiltere ziyaretini, ülke gündemini, Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri değerlendirdi.

Başbakan Tatar, İngiltere’de birçok vatandaşla bir araya geldiğinin altını çizerek, seçme ve seçilme hakkı konusunda büyük talep olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ve adaylığı ile ilgili bir soruya UBP Parti Meclisi’ni işaret ederek cevap veren Tatar, koalisyon ortağının da aday çıkarması durumunda hükümet bozulacak diye bir şeyin söz konusu olmadığına dikkat çekti.Başbakan Tatar, doğalgaz konusunda “Rum tarafı çözüm olmadan muhatap almıyor” ifadelerine yer vererek, “Rumlar kazacak, bulacak, çözümden sonra vereceklermiş, buna kim inanır?” dedi.

“BU KONU TARTIŞILMALI”

İngiltere ziyaretinde birçok görüşme yaptığına dikkat çeken Tatar, karşısına ilk çıkan en önemli konu başlığının seçme ve seçilme hakkı olduğunu dile getirdi.

“Bu konuda büyük bir duyarlılık var” diyen Başbakan Tatar şunları kaydetti:

“Bu güne kadar bu olmadı. Ancak yine gündeme geliyor. ‘Bunu mutlaka tartışmaya açacağım’ dedim. Cumhurbaşkanı’yla görüşmemiz oldu, Anayasa değişikliği konusunu gündeme getirdik. Özellikle savcı ve yargıç sayısı, emeklilik yaşının yükseltilmesi gibi beklentiler var. Bunlar Anayasa değişikliği gerektiriyor. Anayasa değişikliği demek, Meclis’ten geçtikten sonra halkoyuna gideceksiniz demektir. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile bunun birlikte yapılıp yapılmayacağını konuştuk. Birileri Cumhurbaşkanlığı önemlidir, kafaları karıştırmayalım, olacaksa daha sonra olsun diyor. Diğer arkadaşlar olur diyor. Bu tartışılmalıdır. Yurt dışındaki KKTC vatandaşlarının seçme – seçilme hakkı tartışılmalıdır. Anayasamıza göre her vatandaşın seçme – seçilme hakkı vardır. Ama yasada ikamet şartı konuluyor. Bu kaldırılabilir. Tartışmalı ve sonuçlandırmalıyız. Benim görüşüme göre, iletişim ve teknolojinin bu kadar geliştiği bir ortamda, küreselleşme yaşanırken sen yurt dışında yaşayan kendi vatandaşına, kendi insanına ‘oy verme’ diyemezsin.”

“HÜKÜMET BOZULACAK DİYE BİR ŞEYİN SÖZ KONUSU OLMAMASI LAZIM”

Cumhurbaşkanlığına giden yolda koalisyon ortaklarının ikisinin de aday çıkarması durumunda hükümetin zarar görüp görmeyeceği ile ilgili soruyu da yanıtlayan UBP Genel Başkanı, Başbakan ErsinTatar şöyle konuştu:

“Ben Başbakanım, önceliğim budur ama gelişen olay ve beklentiler sizi bir yere götürür. Ben vicdanen çok rahatım. Başkaları da kendini sorgulamalı. İşler herkesin gözü önünde olup bitiyor. Her iki tarafın da söyledikleri vardır, biz bu hükümeti hizmet için kurduk. Adaylık olursa hükümet bozulacak diye bir şeyin söz konusu olmaması lazım. Bu da bir görevdir. Parti görev verirse yerine getirilir. Parti meclisi karar verirse buna uymak durumundasınız. Herkesin, kendi partisinin vereceği karara saygı duyması lazım.”

“İSTİFALARIN BASINA DÜŞMESİ HOŞ OLMADI”

KIB-TEK konusunda basına düşen istifalarla ilgili de konuşan Tatar, hükümet içinde bir sıkıntı olmadığını, sürecin zor olduğunu belirterek, sorunların çözülmesi için soğukkanlı olunması gerektiğine dikkat çekti. “İletişim önemli. Biz arkadaşlarımıza güveniyoruz” diyen Tatar, bu şekilde olan istifaların ve bu istifaların basına düşmesinin hoş olmadığını kaydetti.

“BUNA KİM İNANIR?”

Doğu Akdeniz ve bölgedeki doğalgaz çalışmaları ile ilgili de konuşan Başbakan Tatar, Kıbrıs Türk tarafı ile Türkiye’nin haklarını korumakta kararlı olduklarını vurguladı.

Tatar, “Kıbrıs meselesi çözülürse doğalgaz Türkiye üzerinde aktarılacak” dedi ve Kıbrıslı Rumların çözüm olmadan muhatap almadığını vurguladı.

Başbakan Tatar, “Bütün ciddi işlere rağmen Rum tarafı ciddi bir müzakereye giremiyor. Rum tarafı diyor ki; ‘her hangi bir müzakere başlayacak olursa Türkiye sondaj çalışmalarını sonlandıracak.’ Buna inanır mısınız siz. 2020’de 5 kuyu kazacak, Türkiye bu yoldan vazgeçmez. Buradaki zenginlikten biz de payımızı alacağız. Rumlar kazacak, bulacak, çözümden sonra vereceklermiş, buna kim inanır?” şeklinde sözlerimi noktaladı.

Kaynak: “Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin seçme ve seçilme hakkı tartışılmalı”