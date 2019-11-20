“Bayrak yakılmasından sorumlu olanlar tespit edildi”

31 mins önce
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KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 15 Kasım’da Güney Kıbrıs’taki ELAM eyleminde KKTC bayrağı yakılmasından sorumlu olanların kimliklerinin tespit edildiğini açıkladı.

Özersay, sosyal paylaşım sitesinde yaptığı açıklamada, sınır kapılarına gerekli bilgilerin verildiğini de bildirdi.

Özersay, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

“Bakanlığımızın girişimiyle gerekli araştırmayı yapan Polis Teşkilatımız bayrağımızın yakılmasından sorumlu olanların kimliklerini tespit etmiştir, sınır kapılarından geçişlerinde polisin gerekli işlemi yapması için kapılara bilgi ve talimat da verilmiştir.”

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