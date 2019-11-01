Hazar Ergüçlü’ye ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülüne layık görüldü

Kıbrıslı Türk sanatçı Hazar Ergüçlü, Antalya 56. Altın Portakal Film Festivali kapsamında En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne laik görüldü.

6 hours önce
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56. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında, İstanbul’da alternatif olarak yapılan 54. ve 55. Ulusal Yarışmalar’da dereceye girenlere ödülleri verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğindeki festival çerçevesinde, Antalya Kültür Merkezi Perge Salonu’nda ödül töreni düzenlendi.

Törene, iki yıl önce, Uluslararası Antalya Film Festivali’nde “Ulusal Yarışma” kategorisinin çıkarılması nedeniyle İstanbul’da düzenlenen yarışma kapsamında ödül alan oyuncular katıldı.

Ödüller:

54. Ulusal Yarışma’da, “En İyi Film” ödülü “Daha”ya, “En İyi Yönetmen” ödülü “Put Şeylere” filmiyle Onur Ünlü’ye, “En İyi Senaryo” ödülü “Körfez” filmiyle Emre Yeksan ve Ahmet Büke’ye, “En İyi Kadın Oyuncu” ödülü “Kar” filmiyle Hazar Ergüçlü’ye ve “En İyi Erkek Oyuncu” ödülü “Daha” filmindeki rolleriyle Ahmet Mümtaz Taylan ve Hayat Van Eck’e verildi.

55. Ulusal Yarışma’da “En İyi Film” ödülü “Yol Kenarı”, “En İyi Yönetmen” ödülü “Renksiz Rüya” filmiyle Mehmet Ali Konar, “En İyi Senaryo” ödülü “Sibel” filminin yazarları Çağla Zencirci, Ramata Sy ve Guillaume Giovanetti, “En İyi Kadın Oyuncu” ödülü “Sibel” filmindeki rolüyle Damla Sönmez ve “En İyi Erkek Oyuncu” ödülü “Yol Kenarı” filmiyle Tansu Biçer’in oldu.

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