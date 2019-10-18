Kardelen’in organları 5 hastaya hayat verdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inde beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Kardelen Çetin’in bağışlanan organlarının 5 kişiye hayat verdiği açıklandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinden verilen bilgiye göre, Kardelen Çetin’in beyin ölümü sonrasında ailesi tarafından bağışlanan organları, 2’si KKTC’de 3’ü ise Türkiye Cumhuriyeti’nde olmak üzere 5 kişiye hayat verdi.

Açıklamaya göre, 10 yıl önce organ bağışçısı olmak için Türkiye’de kayıt yaptıran Kardelen’in anne ve babası, bu kez de kızlarının organ bağışını yapmak için zor bir karar verdi.

Organ nakil sürecinin başlatıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen, Sağlık Bakanlığı Koordinasyon Kurulu Genel Sekreteri Doç. Dr. Düriye Deren Oygar, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Uzmanı ve Kalp Nakil Merkezi Sorumlu Hekimi Yrd. Doç. Dr. Özlem Balcıoğlu ve Kardelen Çetin’in ailesi organ bağışının önemine dikkat çekerek, halka organ bağışı çağrısında bulundu.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi adına taziye mesajında bulunan Başhekim Prof. Dr. Müfit C. Yenen, genç yaşta hayatını kaybeden Kardelen Çetin için büyük üzüntü içinde olduğunu belirterek, ailesine başsağlığı diledi.