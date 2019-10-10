Barış Pınarı Harekatı’na KKTC’den destek

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye’nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na destek belirtti.

Tatar, yayımladığı mesajda, dualarının Mehmetçik ve ordu için olduğunu kaydetti.

Başbakan Tatar, KKTC olarak Barış Pınarı Harekatı’na destek verdiklerini ve Türkiye’nin yanında yer aldıklarını ifade etti.

Tatar, Türkiye’nin, kendisine ve dünya barışına yönelik terör tehdidini ortadan kaldırmak ve Suriye’de güvenli bölge oluşturmak için Barış Pınarı Harekatı’nı düzenlediğini kaydederek, “Kıbrıs Türk halkı, daima olduğu gibi Türkiye’mizin yanındadır. Dualarımız Mehmetçiğimiz ve ordumuz içindir. Biz başarılı olunacağından Suriye’nin toprak bütünlüğü sağlanarak bölgeye barışın getirileceğinden eminiz. Allah Türkiye’mizin yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’NİN YANINDAYIZ”

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da katıldığı bir programda yaptığı konuşmada ‘Barış Pınarı Harekatı’nın, Türkiye dış politikası açısından bir kararlılık göstergesi olduğunu söyledi.

Türkiye’nin bu harekatı yapmakta haklı nedenleri olduğunu belirten Özersay, ‘Türkiye kendi sınır güvenliğini sağlamak istiyor, terör faaliyetlerine katkı yapacak bir ortamın orada oluşmasını istemiyor’ dedi.

Özersay, Türkiye’nin harekatı başlatmaktaki nedenlerini de sıraladı;

“Çok sayıda Suriyeli mülteci Türkiye sınırları içinde yaşıyor, ekonomik, toplumsal, siyasal ve güvenliğe dair sorunlar var. Bu açıdan bir geri dönüşü sağlamak umuduyla bunu yapıyor’ KKTC Başbakan Yardımcısı olarak bu konuda Türkiye’nin yanında olduğumuzu net bir şekilde ifade ederim.”