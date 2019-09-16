“BM Genel Kurulu’nda Türkiye’nin gerekli yanıtı almasını sağlayacağım”

8 hours önce
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Günen Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Miletler (BM) Genel Kurulu’nun 74. oturumunda Türkiye’nin ülkesine karşı eylemlerinin uluslararası toplumdan gerekli yanıtı almasını sağlayacağını söyledi.

Anastasiadis, Maraş yakınlarındaki Derynia köyünde yaptığı konuşmada, Ankara’nın BM kararlarını ihlal ederek Varosha’yı Kıbrıslı Türkler ve turistlere açma planıyla ilgili gerekli girişimlerde bulunacağını belirtti.

Önümüzdeki birkaç gün için tek görevinin Türkiye’nin provokasyonlarını cevapsız bırakmamak olacağına vurgu yapan Anastasiadis, “Ben bu amaç için BM’deki varlığımı kullanacağım, BM’deki konuşmamı buna ayıracağım, BM Güvenlik Konseyi üyesi beş ülkenin temsilcileri ve BM Genel Sekreteri’yle görüşeceğim” ifadelerini kullandı.

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