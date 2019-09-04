Anastasiadis, Akıncı’ya Doğu Akdeniz’deki doğalgaz satışından pay teklif etti’

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'in Doğu Akdeniz'de Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesindeki doğal kaynakların kullanımıyla ilgili sorunun çözülmesi için KKTC'ye doğalgaz satışından pay vermeyi teklif ettiği belirtildi.

6 hours önce
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Anastasiadis-Akıncı.

Yunanistan’ın Kathimerini gazetesinde yer alan habere göre Anastasiadis, bu teklifi 9 Ağustos’ta KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile yaptığı görüşmede dile getirdi ve daha sonra teklif yazılı olarak iletildi.

Akıncı’nın teklifi gözden geçireceği belirtilirken Anastasiadis’in, Türk tarafının Kıbrıs sorununda yeniden diyalog kurulmasını engelleyen her türlü çekincelerini gidermeyi amaçladığı ifade edildi.

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