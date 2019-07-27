KKTC’de ”Batı Nil Virüsü” alarmı! 1 kişi hayatını kaybetti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ”Batı Nil virüsü” teşhisi ile Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi görmekte olan bir hastanın hayatını kaybetmesinin ardından hastanelere başvuru sayısı 13 kişiye ulaştı. Bu kişilerden alınan sonuçlarda 4’nün ”Batı Nil Virüsü” teşhisinin pozitif olduğu ortaya çıkarken ikisinin de sağlık durumunun ciddi olduğu öteki hastaların tahlil sonuçlarının da Türkiye’den gelecek sonuçlar ile belli olacağı öğrenildi. KKTC Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut sivri sinek ısırması ile ortaya çıkan ”Batı Nil Virüsü” hakkında İHA muhabirine önemli açıklamalarda bulundu.

KKTC Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut, “KKTC’deki hastanelerimize ”ensafalit” beyin iltihabı ve nörolojik tutumlar ile Mağusa bölgesinden 6 vaka geldi. Bu vakaların hepsinin aynı bölgeden gelmiş olması nedeniyle ”Batı Nil Virüsü” olma ihtimali ön tanısıyla kan numuneleri alınarak Hıfzıssıhha’ya gönderildi. Elimize ulaşan sonuçlarda giden 6 numenin 4’ü pozitif. Bu kişilerde ”Batı Nil Virüsü ”hastalığı taşıdığı tespit edildi. Bu sonuçlar elimize gelene kadar vak’alardan bir tanesi iyileşerek taburcu oldu. Maalesef 62 yaşındaki Hilmi Bolel isimli hastamız yoğun bakımda hayatını kaybti” etdedi.

Önlemler alınıyor

KKTC hükümetinin Batı Nil Virüsü’ne karşı harekete geçtiği ve hastalıkla ilgili alınacak önlemler ve tedbirler konusunda halkın bilgilendirildiği belirtildi. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, “Mesele takibimizdedir. Belediyeler dahil gerekli uyarılar yapıldı” dedi.

Sağlık bakanlığı’nda toplantı yapıldı

KKTC Başbakanı Ersin Tatar’ın önderliğinde “Batı Nil Vürüsü” koordinasyon ekibi kurularak acil olarak alınması gerekenler konusunda Sağlık Bakanlığı’nda toplantı yapıldı. Toplantıya Başbakan Ersin Tatar, Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Akçaba, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, Yoğun Bakım Hekimi Dr. Şükrü Onbaşı, Enfeksiyon Uzmanı Dr. Selin Bardak ve bakanlık yetkilileri katıldı. Toplantıda hastalıkla ilgili durum detaylarıyla değerlendirilerek alınan ve alınacak önlemler üzerinde duruldu.

KKTC Başbakanı Tatar, toplantının ardından yaptığı açıklamada, iki bakan ve ilgili birimlerle konuyu ele aldıklarını, bir istişare toplantısı yaptıklarını belirterek “Mesele takibimizdedir. Belediyeler dahil gerekli uyarılar yapıldı” dedi. Tatar, hükumet olarak alınması gereken tedbirler konusunda koordinasyonun sağlandığını, bu konuda hükumetin üzerine düşen görevi eksiksiz olarak yerine getireceğini belirtti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, hastalığın insandan insana bulaşmadığını, göçmen kuşlardan sivrisineğe ve sivrisineklerden de insanlara bulaştığını kaydederek hastalığın 50 yıldır tüm ülkelerde görüldüğünü söyledi. Bu hastalığın ortaya yeni çıkmadığını, KKTC’deki vaka sayısının da çok olmadığını ifade eden Bakan Pilli, gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi. Pilli, Batı Nil Virüsü nadiren nörolojik semptomlara ve çok düşük oranlarda ölümlere yol açabilen bir virüs olduğunu kaydederek şu bilgileri paylaştı: “Hastalık genelde mevsimseldir, yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görülür. Salgın bölgeleri başlıca kuş göç yolları üzerinde yer almaktadır. Sivrisinekler taşıyıcı kuşlardan beslenirse, virüsü alarak insanlara bulaştırabilmektedir”

Pilli, çoğunlukla Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Batı Asya’da görülen bu virüsün, KKTC’de ilk kez tespit edildiğini söyledi. Batı Nil Virüsü’nün sivrisineklerle bulaştığını belirten Pilli insandan insana bulaşmasının mümkün olmadığını kaydederek “Damlacık, tükürük, el sıkışması veya öpüşme yoluyla asla bulaşmaz. Hastaların yüzde 80’inin de herhangi bir belirti görülmezken yaklaşık yüzde 20’sinde ise ateş ve yaşamı tehdit etmeyen hafif semptomlar ile giden ve birkaç günde kendiliğinden iyileşen bir hastalık görülür” dedi.

Hilmi Bolel hayatını kaybetti

Toplantı öncesinde Başbakan Ersin Tatar’ı detaylı olarak bilgilendirdiklerini belirten Bakan Pilli, Sağlık Bakanlığı olarak hastanelerde gerekli tüm tedbirlerin alındığını ve hastaneye başvuran hastaları takip ettiklerini kaydetti. Pilli, sürecin yakından takipçisi olduklarını ve tespit edilen hastalara ve yakınlarına gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını, başka vaka olup olmadığının araştırıldığını vurguladı. Batı Nil Virüsü teşhisiyle tedavi gören Hilmi Bolel’in hayatını kaybettiğini belirten Bakan Pilli, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilediğini, ülkede hastalığın kontrolüne yönelik olarak bakanlık tarafından yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde tüm gerekli koruma tedbirleri alındığını vurguladı. İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ise hastalığa karşı gerekli tedbirlerin Yerel Yönetimler Müdürlüğü aracılığıyla belediyelere iletildiğini ve bu çalışmaları belediyelerle birlikte devam ettireceklerini vurguladı. Sağlık Bakanlığı, dün ülkede 3 hastada Batı Nil Virüsü vakası görüldüğünü, bugün ise Hilmi Bolel adlı hastanın hayatını kaybettiğini,7 kişinin de tedavisinin sürdüğünü açıklamıştı.

Batı Nil Virüsü’nün tedavisi yok. Dolayısıyla sivrisineklerden korunmak oldukça önemli. Şüpheli durumlarda ise vakayı halk sağlığı merkezlerine yönlendirmek gerekiyor. Batı Nil Virüsü’nün yayılımını engellemek için derelerin kurutulması, durgun suların tasfiye edilmesi, sivrisineklerden arındırılması gerekiyor. Kuş ve at ölümlerin fazla olduğu durumlarda ilgili sağlık kuruluşlarına haber verilmeli. Hastalıktan kişisel korunma için ise, sinek kovucular kullanılmalı, uzun kollu kıyafetler tercih edilmeli, özellikle geceleri koyu renkli kıyafetler giyilmeli ve pencerelere sineklik takılmalı.