Akincı ve Anastasiadis 9 ağustos’ta görüşüyor

Gayri resmi görüşme saat 10.30’da yapılacak. Görüşme yeri Spehar’la istişare sonrasiı kesinleşecek

4 hours önce
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Anastasiadis-Akıncı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Lider Nikos Anastasiadis, 9 Ağustos Cuma günü gayrı resmi görüşmede bir araya geliyor.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Lider Nikos Anastasiadis’in 9 Ağustos’ta saat 10.30’da gayrı resmi bir görüşme için bir araya geleceklerini açıkladı.Burcu, görüşme yerinin ise BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın adaya dönüşünün ardından kendisiyle yapılacak istişare sonrasında kesinleşeceğini belirtti.Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum Lider Anastasiadis geçtiğimiz günlerde yaptıkları telefon görüşmesinde gayrı resmi bir toplantı için mutabık kalmışlardı.Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum lider en son 26 Şubat 2019’da görüşmüşlerdi.

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